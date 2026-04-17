Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 23 de abril 2026

TNA se presento este jueves en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York y entre otras cosas vimos a KC Navarro vencer a AJ Francis.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 16 de abril vimos:

KC Navarro derrotó a AJ Francis (***) Jada Stone derrotó a Tasha Steelz (*** 1/2) EC3 vs. Eric Young: sin ganador (*) The System (Eddie Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) derrotaron a Leon Slater y Moose (*** 1/2)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 23 de abril 2026

TNA se presentará este jueves 23 de marzo en el Upstate Medical University Arena, en Syracuse, New York (anteriormente llamado Onondaga County War Memorial y The Oncenter War Memorial Arena), coliseo con capacidad para 7,000 aficionados y casa de los Syracuse Crunch de la AHL.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana vs. Rich Swann

Mike Santana vs. Rich Swann Matt Hardy vs. Dutch

Nic Nemeth vs. Bear Bronson

Xia Brookside explicará sus acciones tras volverse heel.