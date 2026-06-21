Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 24 de junio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Maya World avanzar a la final femenil del Torneo Owen Hart.
► En el episodio de AEW Collision del 20 de junio vimos:
- Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (*****)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST: Kris Statlander venció a Mina Shirakawa (*** 1/2)
- Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason (***)
- Místico venció a Dante Martin (****)
- PAC venció a Jay Alexander (***)
- Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest (****)
- TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART; SEMIFINAL: Maya World venció a Athena (****)
- The Young Bucks y Jack Perry vencieron a The Lethal Twist
- Kris Statlander vence a Mina Shirakawa y avanza al Survival of the Fittest
- The Hurt Syndicate aplasta a Warren Johnson y Zach Mason
- Místico regresa a AEW Collision con una victoria sobre Dante Martin
- AEW Collision: Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest
- AEW Collision: Maya World venció a Athena, pero Mercedes Moné la atacó
► Cartelera AEW Collision 24 de junio 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 24 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Rio Rancho Events Center Rio Rancho, Nuevo México
|Capacidad
|7,500 espectadores