Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 24 de junio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Maya World avanzar a la final femenil del Torneo Owen Hart.

► En el episodio de AEW Collision del 20 de junio vimos:

Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (*****) LUCHA CLASIFICATORIA PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST: Kris Statlander venció a Mina Shirakawa (*** 1/2) Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Warren Johnson y Zach Mason (***) Místico venció a Dante Martin (****) PAC venció a Jay Alexander (***) Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest (****) TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART; SEMIFINAL: Maya World venció a Athena (****)

► Cartelera AEW Collision 24 de junio 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 24 de junio 2026 en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados.

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