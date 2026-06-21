AEW Collision: Maya World venció a Athena, pero Mercedes Moné la atacó

En la más reciente edición de AEW Collision, Maya World se ha clasificado a la final del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart tras derrotar a la Campeona Mundial ROH, Athena, en un combate lleno de acción física, dramatismo y una alta tensión psicológica que incluyó provocaciones personales bastante fuertes por parte de Athena.

► Momentos clave

El enfrentamiento comenzó con un intercambio técnico de llaves. Athena tomó la ventaja inicial derribando a su oponente y burlándose de ella con una palmada en la cabeza. Maya World respondió rápidamente con una tacleada de hombro y un tropiezo que casi le da la victoria con una cuenta de un segundo.

Maya World lanzó a Athena contra el poste y buscó un ataque aéreo, pero Athena la atrapó en el aire y la estrelló violentamente contra el suelo.

De regreso al ring, Maya conectó un uppercut, un espectacular moonsault desde la tercera cuerda y un cutter, logrando dos cuentas consecutivas de dos segundos.

Athena frenó el impulso de su rival con un devastador Curb Stomp, pero no fue suficiente para conseguir la cuenta de tres.

Tras un brutal castigo en las barricadas de protección, Athena recurrió a la guerra psicológica. Athena provocó verbalmente a Maya World mencionando a su fallecido hermano. Esto desató la furia de Maya, quien descargó una violenta ráfaga de golpes sobre Athena antes de que esta última lograra recuperar el control del cuadrilátero con un fuerte contragolpe.

En los instantes finales, Maya World atrapó a Athena, la sorprendió con una rodada a espaldas y consiguió la cuenta de tres. Maya World derrotó a Athena y avanzó a la final del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart, donde enfrentará a Mercedes Moné en AEWxNJPW Forbidden Door 2026.

Tras su victoria, Maya World aseguró su lugar en Forbidden Door, donde enfrentará a Mercedes Moné en la final del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart.

Después del combate, Maya World y Athena se mostraron respeto mutuo y se abrazaron en el centro del ring.

Segundos después, sonó la música de Mercedes Moné, quien hizo su entrada para encontrarse cara a cara con la ganadora. Moné subió al ring y abrazó a Maya World, mientras Athena observaba y aplaudía la escena.

Sin embargo, todo resultó ser una trampa, ya que Athena atacó por la espalda a Maya World de manera sorpresiva. Athena y Mercedes Moné unieron fuerzas para castigar a World con una ofensiva conjunta.

Moné atrapó a Maya World en el Statement Maker mientras Athena observaba la agresión. Finalmente, Mercedes Moné liberó la llave de rendición y tomó el cinturón del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart.

Moné levantó el campeonato frente al público mientras Athena permanecía a su lado, dejando un claro mensaje para Maya World de cara a la final en Forbidden Door.