Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 27 de junio 2026

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Lucha Libre AAA  se presentó el sábado 20 de junio de 2026 en el Foro GNP Seguros  en Mérida, Yucatán, México. y entre otras cosas vimos a Rey Fenix ​​retener el Campeonato Peso Crucero.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 20 de junio vimos:

  1. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo vencieron a Hijo del Vikingo y Omos (** 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) retuvo ante Laredo Kid y Lince Dorado (*** 1/2)

► Cartelera  Lucha Libre AAA 27  de junio 2026

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El próximo episodio de  Lucha Libre AAA  se presentará el 27 de junio de 2026 en el Foro GNP Seguros  en Mérida, Yucatán, México.  (anteriormente llamado Coliseo Yucatán), arena con capacidad para 12,000 aficionados.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 20 de junio de 2026
Hora (CDMX) 20:00
Transmisión ZORRO
Sede Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán, México.
Capacidad 12.000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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