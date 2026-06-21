Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 27 de junio 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 20 de junio de 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, México. y entre otras cosas vimos a Rey Fenix ​​retener el Campeonato Peso Crucero.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 20 de junio vimos:

Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo vencieron a Hijo del Vikingo y Omos (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) retuvo ante Laredo Kid y Lince Dorado (*** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 27 de junio 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 27 de junio de 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, México. (anteriormente llamado Coliseo Yucatán), arena con capacidad para 12,000 aficionados.

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