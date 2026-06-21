Dragon Gate: Resultados «Rainbow Gate 2026»

Como parte de la gira «Rainbow Gate 2026«, Dragon Gate llegó al Seratopia Toki, recinto en el que no se presentaba desde hace 6 años.

► «Rainbow Gate 2026»

Shun Skywalker comenzó sus presentaciones de despedida. La primera de ellas ocurrió en la ciudad de Toki, en Gifu, la ciudad natal del controvertido enmascarado.

Antes de ello, Kota Minoura y Luis Mante superaron a ISHIN y Yoshiki Kato en poco más de ocho minutos. Los de Gajadokuro se lanzaron violentamente sobre Minoura y éste fue rescatado por Yuki Yoshioka.

En el turno estelar, Shun Skyalwalker se alió con Dragon Kid y Problem Dragon para imponerse a Madoka Kikuta, KAI y Jason Lee.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «RAINBOW GATE 2026», 14.06.2026

Seratopia Toki

1. Ryoya Tanaka y El Cielo vencieron a Kzy y @KEY (10:22) con un Revolution-Style Tombstone Piledriver de Cielo sobre @KEY.

2. Hyo venció a Jiro Shinbashi (6:24) con un Double Biceps Senton.

3. JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Junior vencieron a Flamita, GuC y Punch Tominaga (10:03) con una W Super Kick de Riiita sobre Tominaga.

4. Ultimo Dragon, YAMATO, BxB Hulk y Susumu Yokosuka vencieron a Yuki Yoshioka, Takashi, Homare y Kazuma Kimura (13:08) con la Gallaria de YAMATO sobre Kimura.

5. Kota Minoura y Luis Mante vencieron a ISHIN y Yoshiki Kato (8:47) cuando Kato fue descalificado.

6. SSW DRAGON GATE TOKI FINAL: Shun Skywalker, Dragon Kid y Problem Dragon vencieron a Madoka Kikuta, KAI y Jason Lee (15:31) con un SSW de Skywalker sobre Lee.