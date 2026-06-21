AAA presentó este 20 de junio de 2026 desde el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán. un programa corto, pero con varios momentos destacados.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 20 de junio 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – Los anuncios de Rey Mysterio

Sin Andrea Bazarte, han hecho una especie de conferencia de prensa que, más que falsas, se ven un poco burdas. Sería mejor que desde su oficina dijera qué es lo que viene

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 2- Sorpresiva victoria de Mini Vikingo

De manera absolutamente sorpresiva, Mini Vikingo dio cuenta de Hijo del Vikingo para ganar, después de haber sido masacrado por Omos toda la lucha. Esta vez no hubo interferencia ajena que le robara el mérito: el más chico del cuarteto remató limpio al campeón que lo traicionó.

► 1- El regreso de los Perros del mal

Aunque esta nueva versión del legendario grupo fundado por Hijo del Perro Aguayo seguramente tendrá muchos detractores, no deja de ser interesante. La alineación la conforman Karmen Petrovic, Bronco Nima, los Garza y Daga, el único miembro de la facción original. Qué mejor que su presentación haya sido masacrando a El Grande Americano.

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