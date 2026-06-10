Dragon Gate: Resultados «Rainbow Gate 2026» Kota Minoura expulsado de Gajadokuro

Por segundo día consecutivo, Dragon Gate se presentó en el Korakuen Hall de Tokio como parte de la gira «Rainbow Gate 2026«.

► «Rainbow Gate 2026»

Danshuko Dieno de DDT resultó ser el misterioso oponente de Jiro Shimbashi en el combate indivual cómico que sostuvieron. Tras poco más de ocho minutos de acciones, Dieno se llevó el triunfo.

Luego del anuncio de la salida de Shun Skywalker de Dragon Gate, la empresa anunció una gira de despedida, desafortunadamente con pocas fechas. En esta ocasión tuvo una lucha por equipos donde se asoció con Yuki Yoshioka para imponerse a Luis Mante y El Cielo.

Ryoya Tanaka logró la undécima defensa exitosa Campeón Open the Brave Gate. Con este resultado, Tanaka iguala la marca de PAC de mayor número de defensas del cinturón durante un mismo reinado. Su victoria ante Naruki Doi lo posiciona como el mejor de su categoría, tras una estupenda lucha, confirmando su dominio con este cinturón. Tras la batalla, Homare subió y lo desafió para el evento de Kobe World del 20 de julio. Tras confirmarse este desafío, Tanaka, llamó a su compañero Yuki Yoshioka. Tanaka anunció que este era el final del grupo D’Courage (sólo quedaban ellos dos tras la partida de Dragon Día) y que próximamente formará su propio grupo.

En el turno principal se dio la confrontación entre los seis miembros de Gajadokuro. Por un lado se encontraban Madoka Kikuta, Kota Minoura y Jason Lee y por otro KAI, ISHIN y Yoshiki Kato. La mayor parte de la lucha giró en torno a Kota Minoura y sus constantes problemas con el grupo. Esto culminó en el clímax, cuando Minoura resistió una avalancha de ataques de ISHIN y Kato en un intento por conseguir una victoria triunfal. En la recta final, Minoura conectó una rodillazo volador a ISHIN, que resistió con cierta facilidad. Esto obligó a Minoura a propinar un segundo rodillazo, aún más devastador, y finalmente el Golden Rose para llevarse la victoria.

Tras el combate, Minoura e ISHIN se dieron la mano, dando por zanjado el asunto. Esto le dio a Madoka Kikuta la oportunidad de atacar a Minoura por la espalda. El grupo comenzó a golpear a Minoura mientras Kikuta mantenía a Jason Lee acorralado en la esquina. ISHIN agarró una lámina de metal del suelo y la llevó de vuelta al ring. Justo antes de que la estrellara contra el cráneo de Minoura, Lee se liberó de la esquina e interceptó el ataque de ISHIN. Justo cuando parecía que iba a atacar a ISHIN, se giró y lanzó la lámina de metal a la cabeza de su compañero, Minoura. Con esta acción, Gajadokuro expulsaba oficialmente a Kota Minoura.

Tras la confrontación con el grupo de rudos, El Cielo salió y dejó claras sus intenciones de desafiar a Madoka Kikuta por el Campeonato Open the Dreamm Gate. Pero también subió a ring Kzy, con las mismas prentenciones. Entonces se decidió que Kzy y Cielo se enfrentarán el 2 de julio en una lucha para determinar al aspirante número uno, y el ganador obtendría el derecho a la lucha estelar en el Kobe World Hall contra Kikuta.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «RAINBOW GATE 2026», 05.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1. Riiita y Mochizuki Junior vencieron a Homare y Kazuma Kimura (6:09) con un German Suplex Hold de Mochizuki sobre Kimura.

2. Ultimo Dragon, Masaaki Mochizuki, Don Fujii y Toru Owashi vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y KAGETORA (8:26) con un Twister de Mochizuki sobre KAGETORA.

3. Jiro Shinbashi Special Training y Yamanotesen Mei Shobu Kazoeuta 1st ~ Shinjuku Station Edition: Danshoku Dieno venció a Jiro Shinbashi (8:05) con un Danshoku Driver.

4. Yuki Yoshioka y Shun Skywalker vencieron a Luis Mante y El Cielo (7:53) con un Skayde Special de Skywalker sobre Mante.

5. Special Thanks!! NATURAL VIBES: Kzy, Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga y JACKY «FUNKY» KAMEI vencieron a Strong Machine J, Flamita, U-T, GuC y @KEY (12:00) con la KZ.time de Kzy sobre Machine J.

6. Open the Brave Gate Title: Ryoya Tanaka (c) venció a Naruki Doi (19:50) con un Stardust Press (11th defense) defendiendo el título.

7. Madoka Kikuta, Kota Minoura y Jason Lee vencieron a KAI, ISHIN y Yoshiki Kato (13:35) con la Golden Rose de Minoura sobre ISHIN.