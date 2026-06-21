Rey Fénix retiene el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Laredo Kid y Lince Dorado

En una lucha que mantuvo al público al borde de su asiento, Rey Fénix logró retener el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Laredo Kid y Lince Dorado en una lucha llena de acción y momentos espectaculares.

► Momentos clave

La revancha para Laredo Kid fue una amenaza triple que incluyó a Lince Dorado. Ambos llegaron con toda la intención de quitarle el título a Rey Fénix, tanto que después de espectaculares lances y castigos, a los pocos minutos tenían al público a sus pies. Laredo aplicó Northern Light Suplex a Fénix. Minutos después, Lince aplicó backstabber a Laredo para luego lanzarse en una serie de tres moonsaults estilo Súper Crazy, pero Laredo puso los pies en el último.

Volvieron a verse las caras Laredo y Fénix. Los aficionados coreaban el nombre de Fénix, quien conectó patada en la cabeza para luego lanzarse en plancha suicida sobre Lince. Regresó al ring y le aplicó brainbuster a Laredo. Parecía el final, pero las palmadas sólo fueron dos. Lince intercambió raquetazos con Fénix. De alguna manera pudo aplicar doble Cutter a sus rivales y luego casi vence a Fénix.

Las Superkicks salieron a relucir. Laredo aplicó doble DDT a Lince y a Fénix. Lince salió en un vuelo suicida para Laredo mientras Fénix estaba en las alturas. Regresó de inmediato para llevárselo con Frankensteiner. Buscó el remate desde las alturas, pero Laredo lo empujó, mandándolo hasta la mesa de comentarista. Laredo se lanzó en plancha sobre Fénix, pero éste puso las rodillas. Después de una patada giratoria en la esquina, le aplicó su remate para retener el título.