Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo derrotan a Hijo del Vikingo y Omos

En un combate cargado de tensión y necesidad de revancha, Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo lograron imponerse a Hijo del Vikingo y Omos.

► Momentos clave

Hijo de Dr. Wagner e Hijo del Vikingo iniciaron la lucha, pues la derrota de Wagner está fresca y hay necesidad de venganza. Y se notó, pues antes de relevar con el Mini Vikingo lo había azotado con un feroz powerslam. Con el réferi distraído, Omos le dio unos golpes a Mini Vikingo. Luego tomó el relevo para seguir con la masacre. La manaza de Omos cayó sobre el pecho del Mini Vikingo segundos después de haber sido lanzado por los aires.

Mini Vikingo pudo relevar con Wagner, quien volvió a darle una tunda al Hijo del Vikingo. Death Valley Driver para dos palmadas. Mini Vikingo quiso ayudar, pero volvió a ser golpeado por Omos, quien luego bajó del ring para lanzar a Wagner hacia las escaleras.

En eso, de manera absolutamente sorpresiva, Mini Vikingo dio cuenta de Hijo del Vikingo para terminar la lucha con una Crucifix Bomb sobre el Hijo del Vikingo, asegurando la victoria para su equipo.

Después de la lucha, Omos estuvo masacrando a Wagner. Al rescate llegó Galeno, pero no pudo hacer mucho ante el gigante.