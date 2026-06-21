AEW Collision: Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest

Zack Sabre Jr. venció a Adam Priest por sumisión en la edición más reciente de AEW Collision. El luchador británico aseguró la victoria tras aplicar su dolorosa llave Clarky Cat (Bad Balloon Remix), consolidando su impulso rumbo al esperado evento AEWxNJPW Forbidden Door 2026, donde se enfrentará a Kenny Omega.

► Momentos clave

El encuentro comenzó con un intercambio de llaveo clásico a ras de lona. Zack Sabre Jr. (ZSJ) no tardó en establecer su estrategia principal: destruir el brazo izquierdo de Adam Priest.

El británico utilizó palancas, pisotones y castigos con las piernas dirigidos exclusivamente a la extremidad superior izquierda de Priest.

Adam Priest respondió con ofensiva física, incluyendo un súplex, raquetazos al pecho y una cuenta de dos tras conectar un fuerte rodillazo.

Priest intentó mermar la movilidad de Sabre atacando su rodilla izquierda y buscando un cangrejo, pero el británico logró escapar.

En los minutos finales, Sabre recuperó el control absoluto, atrapó el brazo dañado de Priest y lo dobló violentamente hacia atrás para forzar la rendición inmediata. A esta llave se le conoce con un curioso nombre: Clarky Cat (Bad Balloon Remix).