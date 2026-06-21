Místico regresa a AEW Collision con una victoria sobre Dante Martin

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AEW Collision 20 de junio de 2026.

La figura más grande de la era moderna de la lucha libre mexicana, Místico, regresó a AEW para enfrentarse a Dante Martin en un combate que mostró el respeto mutuo y la calidad de ambos luchadores.

► Momentos clave

AEW Collision 20 de junio de 2026 Místico vs. Dante Martin 2
AEW Collision 20 de junio de 2026

Ambos mostraron respeto al inicio con un apretón de manos antes de intercambiar llaves y contrallaves en los primeros instantes del combate. Místico tomó ventaja con una plancha, pero Dante Martin respondió esquivándolo y lanzándose entre las cuerdas para derribarlo contra la barricada. Dante devolvió a Místico al ring, pero el mexicano reaccionó rápidamente y sacó a su rival del cuadrilátero antes de lanzarse con un tope suicida.

Místico intentó continuar su ofensiva desde la cuerda superior, pero Dante lo derribó y comenzó a castigar una de sus piernas. Místico volvió a tomar el control y derribó a Dante, siguiéndolo al exterior con otro espectacular ataque aéreo por encima de las cuerdas. De regreso al ring, Místico consiguió una cuenta de dos y posteriormente pisoteó la mano de Dante para mantener la presión.

Ambos intercambiaron golpes en el centro del ring en una intensa batalla de ofensiva. Místico conectó una guillotina y voló con un sentón, pero Dante levantó las rodillas para bloquear el impacto y consiguió una cuenta de dos a su favor. Místico respondió con un powerslam contra la lona, aunque Dante logró sobrevivir levantando el hombro antes de la cuenta de tres.

El final llegó cuando Dante aplicó un powerbomb y obtuvo otra cuenta de dos, antes de subir a la cuerda superior. Místico reaccionó rápidamente, alcanzó a Dante en las alturas y lo derribó violentamente desde la cuerda superior con un spanish fly. Místico realizó la cobertura inmediatamente después y cubrió para llevarse la victoria.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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