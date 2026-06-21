Tommaso Ciampa deja ensangrentado a Chris Jericho en AEW Collision

En un segmento que inició como un cara a cara entre dos Tommaso Ciampa y Chris Jericho terminó en una paliza que dejó al canadiense sangrando en el centro del ring, estableciendo las bases para su combate en Beach Break.

► Momentos clave

Nigel McGuinness moderó el encuentro y recordó que Ciampa había pedido ver una versión más seria de Jericho. Jericho tomó el micrófono y le dijo a Ciampa que sí era digno de enfrentarlo, destacando su talento, inteligencia y logros. Sin embargo, aseguró que no era Ciampa quien decidiría qué versión de él aparecería, pero que cualquiera de sus versiones podría derrotarlo.

Ciampa respondió que esa era precisamente la versión de Jericho que había querido enfrentar desde el principio. Posteriormente, Ciampa retó oficialmente a Jericho a luchar en Beach Break, el 8 de julio en Clearwater, Florida. Jericho aceptó el desafío, pero declaró que en Clearwater tendrían una lucha, y que esa noche iban a pelear.

Inmediatamente, Jericho atacó a Ciampa e intentó aplicarle el Walls of Jericho. Sin embargo, Ciampa escapó, se dirigió hacia la barrera de protección y luego sorprendió a Jericho con un golpe bajo. Ciampa lanzó a Jericho contra los escalones metálicos y posteriormente contra la barricada, abriendo una herida en el rostro de Jericho, quien comenzó a sangrar mientras Ciampa continuaba castigándolo. En un momento especialmente brutal, Ciampa mordió a Jericho en la cabeza mientras le preguntaba si creía que todo aquello era un juego.

Después, devolvió a Jericho al ring y, tras bajarse la rodillera, le conectó su brutal rodillazo volador al rostro. Ciampa besó a Jericho en la mejilla, continuó provocándolo verbalmente y lo dejó ensangrentado en el centro del ring mientras sonaba su música de entrada.