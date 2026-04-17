Previo WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026 | Cody Rhodes vs. Randy Orton

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Previo WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026 | Cody Rhodes vs. Randy Orton

WWE estará este sábado 18 de abril en el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada, (anteriormente llamado Las Vegas Stadium), coliseo con capacidad para 65,000 aficionados y casa de Las Vegas Raiders de la NFL.

►El pasado WrestleMania 41

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Jey Uso venció a Gunther (** 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The New Day vencieron a The War Raiders (** 1/2)
  3. Jade Cargill venció a Naomi (***)
  4. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Jacob Fatu venció a LA Knight (*** 1/2)
  5. El Grande Americano venció a Rey Fénix (*** 1/2)
  6. CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Charlotte Flair (*** 1/2)
  7. Seth Rollins venció a CM Punk y Roman Reigns (**** 1/2)

► Este sábado en WrestleMania 42

Cobertura y resultados WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026 | Cody Rhodes vs. Randy Orton
WWE WrestleMania 42 18 de abril 2026.

Randy Orton fue el ganador de Elimination Chamber, con lo cual obtuvo una oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE. Poco después, Cody Rhodes recuperó el título, así que se confirmó que en WrestleMania se enfrentarían dos viejos amigos. Sin embargo, Orton traicionó a Rhodes durante la firma de contrato, convirtiéndose en un odioso villano dispuesto a todo con tal de conseguir nuevamente el cinturón. Por si fuera poco, unas semanas después reveló que quien lo había estado aconsejando era Pat McAfee, quien se convirtió en una suerte de manager de The Viper. Rhodes llega con una sola idea en la mente: vengarse de Orton, quien está tan seguro de que ganará, que si pierde, McAfee prometió desaparecer para siempre de WWE. ¿Quién saldrá como campeón en la primera noche del gran evento?

El cartel de la Noche 1 de WWE WrestleMania 42 es:

LUCHA Predicción Prob. Análisis
Campeonato Indisputable WWE
Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton		 Cody Rhodes Retiene 60% La posible lesión de Randy Orton será un factor, pero quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Rock para extender la historia.
Campeonato Mundial Femenil
Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan		 LIV MORGAN SE CORONA 78% Liv Morgan está pasando por un buen momento, no sólo por su popularidad, sino también por el lanzamiento de su video musical. Posible interferencia de Raquel Rodríguez y (según algunos) de La Catalina.
Campeonato Intercontinental Femenil WWE
AJ Lee (c) vs. Becky Lynch		 AJ Lee Retiene 62% Aunque una coronación de Becky sería lo deseable, es probable que esta rivalidad se extienda hasta Backlash.
Lucha no sancionada
Drew McIntyre vs. Jacob Fatu		 Jacob Fatu Gana 70% Fatu es la nueva máquina de WWE y necesita consolidarse. McIntyre, como siempre, puede absorber la derrota y seguir siendo relevante.
Gunther vs. Seth Rollins Gunther Gana 85% Gunther está en modo dominante y WWE lo quiere fuerte. Rollins es un veterano que puede perder sin daño; posible interferencia de Bron Breakker.
Campeonato Femenil de Parejas WWE
The Irresistible Forces (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (o Paige y Nikki Bella)		 BAYLEY Y LYRA VALKYRIA SE CORONAN 87% Bayley quedó fuera de la pasada WrestleMania y WWE le debe un momento. Es una de las más queridas y tiene puesta la camiseta.
LA Knight & The Usos vs. Austin Theory, Logan Paul & IShowSpeed Knight y The Usos Ganan 96% IShowSpeed es una celebridad invitada que seguramente será el derrotado tras algún momento viral que podría involucrar a Danhausen.
* WWE WrestleMania 42 | Las Vegas, Nevada

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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