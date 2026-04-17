WWE estará este sábado 18 de abril en el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada, (anteriormente llamado Las Vegas Stadium), coliseo con capacidad para 65,000 aficionados y casa de Las Vegas Raiders de la NFL.

►El pasado WrestleMania 41

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Jey Uso venció a Gunther (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The New Day vencieron a The War Raiders (** 1/2) Jade Cargill venció a Naomi (***) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Jacob Fatu venció a LA Knight (*** 1/2) El Grande Americano venció a Rey Fénix (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Charlotte Flair (*** 1/2) Seth Rollins venció a CM Punk y Roman Reigns (**** 1/2)

► Este sábado en WrestleMania 42

Randy Orton fue el ganador de Elimination Chamber, con lo cual obtuvo una oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE. Poco después, Cody Rhodes recuperó el título, así que se confirmó que en WrestleMania se enfrentarían dos viejos amigos. Sin embargo, Orton traicionó a Rhodes durante la firma de contrato, convirtiéndose en un odioso villano dispuesto a todo con tal de conseguir nuevamente el cinturón. Por si fuera poco, unas semanas después reveló que quien lo había estado aconsejando era Pat McAfee, quien se convirtió en una suerte de manager de The Viper. Rhodes llega con una sola idea en la mente: vengarse de Orton, quien está tan seguro de que ganará, que si pierde, McAfee prometió desaparecer para siempre de WWE. ¿Quién saldrá como campeón en la primera noche del gran evento?

El cartel de la Noche 1 de WWE WrestleMania 42 es: