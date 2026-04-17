Primer vistazo: Cartelera WrestleMania 18 de abril 2026

Logo de WWE WrestleMania 42

WWE Raw se emitió desde el Golden 1 Centeren Sacramento, California, y entre otras cosas vimos el careo final entre CM Punk y Roman Reigns antes de WrestleMania 42.

► En el episodio de WWE Raw del 13 de abril vimos:

  1. Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  2. The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**)
  3. Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2)
  4. Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD McDonagh (** 1/2)

WWE estará este sábado 18 de abril en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, (anteriormente llamado Las Vegas Stadium), coliseo con capacidad para 65,000 aficionados y casa de Las Vegas Raiders de la NFL.

Información del Evento
Fecha Sábado 18 de abril de 2026
Hora (CDMX) 4:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Allegiant Stadium en Paradise, Nevada
Capacidad 65,000 espectadores

