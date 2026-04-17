Primer vistazo: Cartelera WrestleMania 18 de abril 2026

WWE Raw se emitió desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos el careo final entre CM Punk y Roman Reigns antes de WrestleMania 42.
► En el episodio de WWE Raw del 13 de abril vimos:
- Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2)
- The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**)
- Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2)
- Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD McDonagh (** 1/2)
► Cartelera WrestleMania 18 de abril 2026
WWE estará este sábado 18 de abril en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, (anteriormente llamado Las Vegas Stadium), coliseo con capacidad para 65,000 aficionados y casa de Las Vegas Raiders de la NFL.
- CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE, LUCHA A CUATRO BANDAS: The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins
- UNSANCTIONED MATCH: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu
- Gunther vs. Seth Rollins
- LA Knight y The Usos vs. Austin Theory, Logan Paul y IShowSpeed
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 18 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|4:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Allegiant Stadium en Paradise, Nevada
|Capacidad
|65,000 espectadores