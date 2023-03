PPW Magnum Opus S2 #3 | Resultados e imágenes

Cuando nos adentramos en el medio oeste de Estados Unidos buscando lucha libre profesional en el estado de Indiana encontraremos organizaciones de renombre como Independent Wrestling Association Mid-South o Black Label Pro Wrestling así como también otras no tan conocidas como New Era Wrestling o New Wave Professional Wrestling.

También, que es la que nos ocupa ahora, Paradigm Pro Wrestling, la cual no es de las más grandes pero a Súper Luchas la hemos traído en alguna ocasión. Esta vez lo hacemos para conocer los resultados de su evento PPW Magnum Opus S2 #3. Desde hoy mismo puede verse en FITE TV. Fue grabado el 24 de febrero en The ArenA en la ciudad de Jeffersonville.

A new #PPWMagnum airs THIS TUESDAY at 7PM ET / 4PM PT on @FiteTV's #FITEPlus! Terminal Combat@FilthyTomLawlor vs @ColeRadrick Champion vs Champion@SugarDunkerton vs @JosephAgame Texas Tornado Trios

No Limit Demons vs WTF ▶️ https://t.co/FacKJAZQhb pic.twitter.com/mHM03Hw2NR — Paradigm Pro Wrestling (@ParadigmProWres) March 20, 2023

> PPW Magnum Opus S2 #3

Primero, como de costumbre, vamos con los resultados de los combates:

Cyclone Classic : No Limit Demons (Dylan Derringer, Matt Diesel y Nikeem Avent) vencieron a White Trash Forever (Bruce Grey, Ron Mathis y Tyler Voxx)

: No Limit Demons (Dylan Derringer, Matt Diesel y Nikeem Avent) vencieron a White Trash Forever (Bruce Grey, Ron Mathis y Tyler Voxx) Lucha no titular : Suge D venció a Joseph Alexander

: Suge D venció a Joseph Alexander Campeonato Súper Mediano PPW : Dustin Leonard venció a Shaw Mason para retener el título

: Dustin Leonard venció a Shaw Mason para retener el título Max ZERO venció a Cornelius Crummels, Hippie Johnny, Noah Lee y Shawn Blaze

Lucha Terminal Combat Rules: Tom Lawlor venció a Cole Radrick

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

