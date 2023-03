Mercedes Moné amenaza con retirar a Mickie James

Cuidado con lo que deseas, reza el dicho. ¿Se arrepentirá Mickie James de desafiar a Mercedes Moné? Porque ‘The CEO’ quiere retirarla. La actual Campeona IWGP estuvo hablando de la Campeona Mundial Knockouts Impact durante la reciente Planet Comicon. Esto después de que no solo ella mostrara interés en el combate sino también Scott D’Amore: “Conocí a Mercedes, nuestros caminos nunca se habían cruzado. Obviamente, soy un gran admirador de ella y de todo lo que ha hecho. […] Tenemos que ponerlas a las dos en un ring en algún lugar y hacer algo”.

“¿Va a pasar? Como dije, estoy esperando la bolsa. Estoy esperando a Mickie James. Pero absolutamente quiero luchar contra Mickie James. Mickie James es una de mis ídolas legítimas y alguien con quien crecí y yo estaba como: ‘Wow’. Eso fue un enorme para mí. Ella y Trish Stratus, esa historia me inspiró tanto que quería estar en la WWE aún más. Nunca había visto una historia de mujeres como esa. Trascendió a lo largo de todo un año de desarrollo, y el personaje de Mickie James fue simplemente asombroso. Cuando finalmente tuvieron su combate de WrestleMania, yo era una niña. Estaba como: ‘Dios mío… tengo que hacer esto, quiero hacer esto’.

“Cuando Mickie James regresó a la WWE, estaba orando y esperando que realmente pudiéramos luchar. Nunca lo hicimos. Tal vez tuvimos combates de parejas en house shows, pero nunca tuvimos un mano a mano, que es mi sueño. Definitivamente creo que en 2023 que puedo hacer realidad ese sueño. Así que definitivamente me encantaría enfrentar a Mickie James y retirar su trasero. Enviarla de regreso a ese rodeo y montar ese caballo. Adiós, Mickie”.

Y tras estas palabras de Mercedes Moné, Mickie James le dio respuesta:

“Te veo. Te escucho. Te quiero. Te respeto. Me sentiría honrada. Ponme a prueba“.

