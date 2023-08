La posible oportunidad perdida de AEW All In London

Recordando sus tiempos mozos, y de paso a Dusty Rhodes y Billly Graham, Jim Ross opinaba así sobre AEW All In el pasado abril.

«Pienso que [Tony Khan] programará un cartel tremendo. Y pienso, ahora soy yo con mi sombrero de la vieja escuela, que tienes que llevar a alguna gente nueva, como en los viejos tiempos […] Tienes que traer caras nuevas a esos grandes carteles, pienso, y ver qué tal funciona. Pienso que es importante que puedas tener a nuevos talentos, aunque sea una cita ocasional».

Desde su anuncio oficial, ese mismo mes de abril, All In London comenzó a suscitar un tremendo entusiasmo entre los talentos de la escena británica, esperanzados con que la gran cita fuese no sólo un acontecimiento para AEW y la fanaticada local, sino también para ellos, al comprobar cómo Chris Jericho, luego de que calificara de «evento cultural» al PPV, prometiera hueco a Michael Oku en el mismo.

«Estarás en el show, sin duda. Te lo garantizo. Lo garantizo. Sin problemas. Es fácil. Es fácil de hacer. Hecho. Trato hecho».

Asimismo, AEW y PROGRESS Wrestling sugirieron un «crossover», cuando ambas casas vendieron los combates Adam Cole vs. Spike Trivet y FTR vs. Sunshine Machine, llegando incluso a interactuar entre ellos durante la convención For The Love Of Wrestling, celebrada en Manchester.

Un servidor, igualmente, comenzó a fantasear con potenciales combates.

► El deseo y la realidad

Pasaron los días, y al cartel de All In London no se habían añadido implicaciones de nombres «indies». Y finalmente, ni siquiera un mano a mano entre Jeff Jarrett y Grado, que se reportó sería anunciado y tuvo un divertido detonante, se llevó a cabo.

Aunque de algún modo, Jericho cumplió con su palabra. Michael Oku, junto a Session Moth Martina, Man Like Dereiss, Leon Slater y otros talentos locales, ejercieron de extras durante All In. «The OJMO» formó parte del segmento protagonizado por Miro y Powerhouse Hobbs en la «Zero Hour» y pudo vérsele en un momento del combate «Stadium Stampede», donde Dereiss se llevó un golpe vía Eddie Kingston.

Por su parte, Grado también hizo un breve cameo, confrontando a Jeff Jarrett y devolviéndole el guitarrazo que «Double J» le endosó semanas atrás. Sin olvidar las apariciones de Ricky Knight Jr. y Zak Knight en la celebración de Saraya.

► AEW All In 2024: un show más abierto

Luce entendible que AEW no guardara realmente planes de hacer de All In London un PPV abierto. Aparte de ser su primera vez en Europa, ni Tony Khan ni nadie esperaban un éxito tan arrollador. AEW, proclamábamos muchos, tendría que tirar la casa por la ventana para, cuanto menos, no hacer el ridículo en su apuesta por el Wembley Stadium como escenario.

Dave Meltzer valoró incluso que un retiro de Sting no sería suficiente para llenar tamaño recinto, dando, de resultas, un impagable «hype» a la función con las previsiones de un Kenny Omega vs. Will Ospreay III y un potencial debut de Goldberg.

Véase, Michael Oku y otros talentos independientes estaban destinados a no tener cabida. AEW, ante su mayor reto, no podía presentar combates protagonizados por nombres desconocidos para el espectador casual y pretender así agotar boletos. AEW debía llevar sus mejores naves y no guardarse nada.

Pero sí se guardó. De hecho, hoy algunos critican que quiso reservarse de cara a All Out. Porque en las primeras 24 horas de preventa, All In London despachó 35 mil boletos. Dos meses después, sin ningún combate anunciado todavía, la cifra ya estaba en casi 70 mil.

Superando a WrestleMania III, SummerSlam 1992 y WrestleMania 32, All In London es el show luchístico que mayor cantidad de boletos ha vendido en la historia de la lucha profesional. The Elite, una vez más, cual Anna Karenina, luchando contra el destino pero dándole la vuelta, saliendo indemnes de cualquier fatídico tren al que busquen arrojarse.

Bajo el epílogo de All In (London), AEW anunció una segunda entrega de esta gran cita británica de cara al 2024, de nuevo al amparo del Wembley Stadium. Y he aquí una nueva oportunidad de convertir a All In London en una festividad inclusiva para las ligas alternativas (aunque estas tuvieron su propio «All In Weekend»). Que Michael Oku y Cía no ejerzan de meros extras y formen parte de alguna lucha del cartel. Que All In (London) constituya un tributo a la lucha libre británica.

La velada del domingo fue, sin embargo, una ocasión idónea, tal vez irrepetible. Con 70 mil boletos vendidos, AEW pudo permitirse el lujo de programar algún combate a modo de «showcase» para Oku y Cía, pero decidió ceñirse al plan inicial.

Y no sé si AEW podrá permitirse tal lujo en All In 2024. De inicio, una segunda entrega carecerá de ese aura de unicidad de la primera, pues se dice que AEW espera que All In sea su particular WrestleMania y quizás haya una tercera edición. La lógica dicta que la demanda de boletos se prevea menor y en consecuencia la rentabilidad decaiga, considerando los costes de producir un megaevento a 7000 kilómetros de distancia.

Ante una mayor incertidumbre sobre el devenir de la recaudación, AEW rechazaría arriesgar con florituras alternativas y por encima del primer All In London, buscaría conjurar un cartel con mayor cantidad de figuras y de «dream matches». Y por extensión, batir su propio récord de asistencia.

Espero equivocarme. No obstante, si hay un mercado que seguro seguirá candente en 2024 ese es el británico. Cuando AEW y UK se juntan, todo parece posible.