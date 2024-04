Piper Niven habla de su lesión y regreso a la WWE

La Superestrella de WWE y exCampeona de Parejas Piper Niven lleva fuera de acción desde el mes de febrero y en ningún momento se ha confirmado una fecha de retorno pero durante su reciente entrevista en Gorilla Position la luchadora explica su situación actual.

► La lesión y regreso de Piper Niven

Empezando por su lesión en la mano:

«¿Quién quiere ver mi mano hecha un desastre? Me la rompí [risas]. Entrenando, intentando ser una mejor. Claramente, el universo dijo: ‘No, no, no, eres demasiado buena. [Risas] Vamos, debes darles una oportunidad a los demás’. Así que sí, me rompí la mano, lamentablemente, y todavía se ve horrible. Esto sucedió el siete de febrero, así que hace poco más de dos meses. Está mejorando un poco, así que pronto tendré esta pequeña callosidad ósea que no puedo esperar para golpear a la gente con ella«.

Continuando con que todavía no tiene el alta pero sí ganas de mostrar sus capacidades:

«Aún no, pero espero que pronto. Con suerte, pronto. Honestamente, siento que esto era necesario, nunca había roto un hueso o realmente había tenido… He estado fuera antes, especialmente con COVID y todo eso. Pero nunca había tenido una lesión real, y siento que esto fue una experiencia de aprendizaje muy necesaria para mí. A pesar de haber estado lesionada con un hueso roto y rehabilitándome y todo lo que eso conlleva, he estado haciendo mucho trabajo. Trabajo interno, trabajo en el ring, aprendiendo sobre mí misma, sobre mi profesión. Honestamente, creo que este retroceso fue necesario para mejorar, así que estoy muy, muy emocionada de demostrarles a todos eso cuando regrese«.

Y terminando con un posible cambio de personaje:

«Sí, creo que sí. O tal vez una mejor comprensión del personaje, una mejor comprensión de mí misma. Realmente, siento que cuando estás más cómoda y segura contigo misma, entonces será fácilmente transferible en el ring y para que todos los demás lo vean».

► Después de WrestleMania XL