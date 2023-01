Nick Khan no ve a Tony Khan como amenaza para WWE

El flamante nuevo y único Director Ejecutivo de WWE, Nick Khan, concedió recientemente una muy interesante entrevista a The Bill Simmons Show, de la cual ya les hemos traído algunos fragmentos aquí en SÚPER LUCHAS. Sin embargo, vale la pena también destacar el hecho de que a Khan le preguntaron si él consideraba que Tony Khan, Shahid Khan y su empresa, AEW, eran una amenaza para WWE. Su respuesta no deja a nadie indiferente:

“Nunca he conocido al chico. Tony Khan me parece un buen chico, pero no lo conozco. Conocí a su padre, Shahid Khan, con quien me senté de forma aleatoria, sin proponérmelo, uno al lado del otro, en un almuerzo de negocios deportivos al que fuimos Stephanie McMahon y yo hace como un año y medio, más o menos.

► Nick Khan no teme a los otros Khan de la lucha libre

“Creo que el papá es tan impresionante como puede ser. Creo que había leído un gran artículo sobre él en el New York Times un año antes de eso. Es un multimilonario hecho a sí mismo, si no estoy mal, creo que es inmigrante pakistaní, así que no podría estar más impresionado con él…

“Él hizo su dinero en el negocio de las autopartes, creo, así que él conoce eso de adentro hacia afuera. No creo que esté involucrado en los negocios desde el lado de la lucha libre profesional, estoy hablando de a nivel de historias creativas y todo eso.

“Creo que lo único que hace en la lucha libre es financiar la empresa. Tiene los bolsillos llenos y eso es asombroso, y estoy seguro de que su chico lo aprecia, pero nunca me sentí amenazado por eso.

“No me siento amenazado por nadie ni nada. Simplemente, no es así como hago negocios. No me importa lo que hagan los demás. Me importa lo que estamos haciendo nosotros. Y mientras podamos tener el mejor producto, con el mejor talento, los mejores luchadores, y los mejores guionistas, creo que estaremos en buena forma”.