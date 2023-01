Vince McMahon no utilizó su condición de accionista mayoritario para volver a la WWE. Al menos según Nick Khan. El CEO de la compañía responde negativamente a una pregunta en este sentido durante su reciente entrevista en The Bill Simmons Show.

► ¿Vince McMahon forzó su retorno a WWE?

“No vi que lo forzara. Creo que Vince vio un montón de cosas que venían hacia él y hacia nosotros y pensó una cosa que siempre ha dicho, que hará lo que sea mejor para el negocio. En ese momento, vio que lo mejor para el negocio era que él se alejara por un tiempo, y así lo hizo. Realmente se alejó. No hubo: ‘¿Por qué estás haciendo esto? Yo no lo haría de esa manera’. Era total libertad para Stephanie, para mí y para Triple H en el lado creativo.

“Solo ha pasado una semana, pero creo que lo que dijo públicamente sobre: ‘Estoy aquí para participar en alternativas estratégicas en los derechos televisivos, hasta ahora el compromiso ha sido ese y otros temas de la junta. Me propuse, al igual que otros, verlo una vez al mes más o menos mientras estaba alejado. Creo que esas cosas son importantes. No es diferente a cuando otros amigos en común, que han pasado por momentos difíciles profesionalmente, es cuando más necesitan saber de la gente. Al permanecer en contacto de esa manera, que era principalmente social y personal, nunca hubo un momento de ‘hazlo de esta manera o de esa otra'”.

