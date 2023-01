Nick Khan da detalles de la posible venta de la WWE

Arabia Saudí, por qué se vende, ¿podría venderse solo una parte de la compañía? De esto y más habla Nick Khan en relación a la futura venta de la WWE en su reciente entrevista en The Bill Simmons Show. La misma en la que dice que Vince McMahon no estaba molesto por el éxito sin él o que no forzó su retorno aprovechando que es el accionista mayoritario.

► El rumor de Arabia Saudí

“100% falso, 100% inventado diciendo que había una transacción inminente. Totalmente falso. Era absurdo, era una locura. Esa persona posteriormente eliminó ese tweet porque cuando digo que era 100% falso, era 100% falso”.

► La participación de Vince McMahon en el proceso

“En este proceso, él está allí para supervisarlo, es su participación mayoritaria, yo estoy involucrado, Triple H está involucrado, la junta obviamente está involucrada. Vamos a ver cómo se desarrolla. No debería ser un proceso largo“.

► El porqué de la venta

“Creo que (McMahon) está listo. No puedo describirlo como nada más que eso después de los últimos cinco meses. En cierto punto, es como, ¿cuánto de este imperio voy a construir? Continuamos construyéndolo, él continuó construyéndolo hasta que renunció hace cinco meses. Al observar un mundo de consolidación, la empresa independiente que posee el 99% de su propiedad intelectual con los derechos de los medios a partir de octubre de 2024, lo que significa que el proceso comienza en unos pocos meses, para ciertamente encerrar un montón de tratos a largo plazo, y luego tratar de vender a todo el mundo no tiene sentido. El momento es ahora. Ese es el objetivo, a menos que uno de los conglomerados de medios termine comprándolo directamente, entonces ciertamente no querrán que se vea afectado por ningún acuerdo de derechos de medios a largo plazo en otro lugar“.

► ¿Podría venderse solo parte de WWE?