Veda Scott reflexiona sobre su trabajo en AEW

Veda Scott trabajó como comentarista de AEW durante el Deadly Draw Women’s Tag Team Tournament en 2020 y recientemente, durante una entrevista en el podcast Fightful’s Grapsody, estuvo reflexionando extensamente sobre sus experiencias en la compañía luchística.

I guess @itsvedatime has a point? Kinda? Watch the AEW Women's Tag Team Cup Tournament NOW via the link – https://t.co/7gye6NuQxa

Use the hashtag #AEWWTTC to be part of the conversation! pic.twitter.com/7DjRYUS9gg — All Elite Wrestling (@AEW) August 17, 2020

► AEW, la mejor experiencia

“A veces me siento como: ‘Oh, ¿debería seguir hablando de esto dos años después, dos años y medio después, lo que sea?’. Pero, es como, sí, porque realmente fue, hasta el día de hoy, la mejor experiencia de mi carrera como comentarista. Cambió todo para mí; fue un cambio de vida absoluto y un cambio de carrera para mí. Obviamente, sucedió durante el COVID, así que esto fue durante esas grabaciones de Jacksonville donde estoy bastante segura de que no había ningún fanático, solo estaban los luchadores alrededor del ring, o tal vez fue hacia el final, donde comenzaron a dejar entrar a un grupo selecto de personas. Entonces, en general, fueron grabaciones cerradas. Durante la pandemia, no tomé ninguna fecha de lucha libre. Lo vi como un largo descanso, estaban sucediendo cosas mucho más importantes y no sabía si volvería a luchar o qué. Todos estábamos como en ese lugar. Se estaban realizando algunas fechas, y no las estaba tomando, y no sabía qué iba a pasar. Para resumir, me contactaron sobre AEW, lo que me sorprendió porque, nuevamente, pensé: ‘Está bien, simplemente no vas a hacer esto mientras el mundo esté en caos’. Hubo un proceso involucrado, hablé con mucha gente y me examinaron para ese puesto, y luego se estableció que tal vez haría comentarios para este torneo de parejas de mujeres. Todo se creó como una forma de atraer a algunas mujeres de la lucha libre independiente, y muchas de ellas están emparejadas con gente de AEW, y simplemente presentarían a un montón de gente nueva. No sé si siempre fue el plan traer a alguien para hacer comentarios o si se convirtió en el plan; de todos modos, me pidieron que lo hiciera, y tuve mucha suerte“.

Commentary time for @CBPWAcademy #Uproar! Check out the latest episode tomorrow night at 7 on the CBPW channel 🎙🎙🎙 pic.twitter.com/vtVxDpxRh7 — Veda Scott (@itsvedatime) January 17, 2023

► Nicole Savoy, Rachael Ellering y Big Swole

“Esa fue una explicación muy larga, el hecho es que fue increíble. Me contrataron para hacer el primero… en ese momento, eran como dos días de grabaciones, quiero decir, solían ser como dos semanas seguidas, dos semanas libres, o una semana seguida y una semana libre. Así que fui e hicimos las primeras dos rondas de cosas, y fue genial. Fue genial estar comentando combates para personas como Nicole Savoy, como Big Swole, Rachael Ellering estaba allí. Al igual que las personas que había conocido y con las que había sido amiga durante años, verlas en este enorme, enorme escenario y poder ser incluso una pequeña parte de eso fue lo mejor. Ver a estas personas que habían estado trabajando durante tanto tiempo obtener estas grandes oportunidades, fue genial”.

► Tony Schiavone

“Hice el torneo, y lo hice con Tony Schiavone. Hubo un cambio de voces en ese momento. De hecho, nunca conocí a Tony Schiavone hasta ese día, y no sabía que estaba haciendo el torneo con él, y él tampoco lo supo hasta muy poco antes, por lo que no tenía ninguna relación. Así de j*dido profesional rockstar es Tony Schiavone. La gente siempre dice que tuve una gran química con Tony o lo que sea, pero nunca había conocido a este hombre de antemano. Así de profesional es. Así de bueno es en su trabajo. Había hecho shows para Ring Of Honor antes, pero el nivel de producción era diferente en ese momento. Este fue como el mayor show de mi vida, y sé lo que estoy haciendo, tal vez, pero nunca lo he hecho para AEW. Nunca había trabajado en televisión. Sí, no había gente, pero es la misma configuración. Es la misma producción. Estab como: ‘No arruines esto. No seas tan mala como para que te despidan durante la transmisión’. Tenía a Tony Khan en mis auriculares y estaba lista para escucharlo decir: ‘Vamos a terminar con esto ahora’. Eso es solo una muestra de lo bueno que es Tony Schiavone. Pudo dirigir ese barco con alguien que es completamente nuevo para él como persona, y mucho más como comentarista. Me fue muy bien, y luego me pidieron que volviera para las próximas grabaciones, lo cual no estaba segura de que iba a hacer. Tony Khan me pidió que volviera la próxima vez, y dije: ‘Está bien, literalmente haré lo que sea’. Así que regresé y pude filmar las semifinales y luego las finales, como dijiste, estaban en un episodio de Dynamite, que fue grabado”.

WE ARE LIVE on twitch for @GardenStatePW #GSPWDuality

with one of my absolute faves @ayy_marino 🎙🎙🎙 pic.twitter.com/3nSVEbmpUG — Veda Scott (@itsvedatime) January 15, 2023

► Jim Ross, Taz y Excalibur

“No sé por qué, pero no calculé que también comentaría las finales en Dynamite. No estaba al tanto de este hecho hasta que tuvieron que comenzar a prepararme para hacer televisión, como la televisión real, como ‘sentarme al lado de la televisión de Jim Ross’. No lo entendí. No sé. Pero sí, tengo que hacerlo, y tengo que hablar con Jim Ross, que es increíble y tiene tal presencia. También trabajé un poco con Taz. Todo salió bien. Todo el mundo dijo que era genial e increíble, estaba súper emocionada y lista para que saliera al aire. Comenzó a transmitirse, recibí todos estos comentarios y luego recibí otro correo electrónico [pidiéndome que volviera].

“Pensé que había terminado, pero en realidad me hicieron regresar a Jacksonville y filmar dos semanas más de grabaciones. Así que pude trabajar con Excalibur y Taz juntos por primera vez, y eso fue una ventaja total para mí, fue completamente inesperado. Excalibur, también le dije esto. Sentarse a su lado es una gran educación en los comentarios. Lo mismo con Tony Schiavone y lo mismo con Taz, que hace cosas muy diferentes a las de ellos, pero lo hace muy bien.

“Es una locura cuando piensas en alguien como Taz. Ha sido comentarista durante dos décadas y todavía tiene toda la legitimidad como luchador. Cuando habla sobre un suplex o cuando habla sobre diferentes agarres, le crees al 100%. La única persona en la que puedo pensar con tal vez el mismo nivel de legitimidad es cuando Samoa Joe estaba haciendo algunos comentarios, pero eso es incluso diferente porque estaba mucho más cerca de su carrera como luchador. Para Taz tener esa personalidad divertida en los comentarios pero también mantener esa legitimidad como luchador, creo que es increíble para mí. Equilibrar esa línea y no perder esa credibilidad es tan impresionante, creo, y es por eso que es tan bueno”.

► Un posible regreso

“Todos ellos fueron muy útiles para darme pequeños consejos aquí y allá, y no sé, no tengo nada negativo que decir. Lo único negativo es que quiero volver a hacerlo. y quiero hacer más. Tuve una gran experiencia. Obviamente, las cosas son un poco diferentes ahora que no están en Jacksonville y que están de gira nuevamente. No sé. Obviamente me gustaría acercarme directamente a Tony Khan y decir: ‘Disculpa, creo que podría hacer un buen trabajo para ti, ¿por favor?’ [risas]. Como eso no es posible, supongo que el único recurso es seguir haciendo lo que estoy haciendo y, con suerte, alguien se dará cuenta“.