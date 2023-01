Nick Khan: “Vince McMahon no estaba amargado”

A Vince McMahon no le molestó que la WWE tuviera éxito sin él a los mandos de la compañía. Nick Khan lo asegura en su reciente entrevista con The Bill Simmons Show. Justamente, eso apuntaba el mismo Simmons recientemente: Creo que probablemente le molestó que las cosas fueran tan bien sin él. (…) Este tipo ha estado haciendo esto desde 1976. Esto es suyo. Esta fue una promoción local que explotó en todo. Creo que, honestamente, le volvió loco que fuera bien sin él. Tienes algo durante cinco décadas y luego: ‘Oh, se va a desmoronar ahora’. No, en realidad, no se va a desmoronar. Le está yendo mejor”.

► “Vince McMahon no estaba amargado”

“Habiendo estado en el interior, ten en cuenta que, como empresa que cotiza en bolsa, si hubiera un plan de sucesión oficial, tendría que haberse presentado hace mucho tiempo. Creo que el plan de sucesión en su mente es el que puso en su lugar cuando dejó el cargo, que era Triple H a cargo de la creatividad y Stephanie y yo codirigiendo la compañía. Nunca tuve una sensación de él de ningún tipo de amargura ni nada. Parecía, durante el primer mes de su pausa , emocionado. Piensas en lo duro que ha trabajado, un mes libre sería increíble.

“Se fue a Italia, sea lo que sea, las cosas que todos deseamos poder hacer mientras estamos en la ‘construcción del imperio’. El primer mes fue increíble, creo que para el mes cinco, se estaba preparando para regresar. El proceso de alternativa estratégica es real, está entusiasmado con él, no he visto ningún tipo de molestia en él por parte de nadie que esté en la WWE o con WWE. No ha habido ningún comentario suyo, y he estado mucho en contacto con él, como: ‘¿Por qué Paul [Triple H] y tú hicisteis esto? ¿Por qué Stephanie hizo eso?’. No ha habido nada de eso“.

¿Qué opináis de las palabras de Nick Khan?