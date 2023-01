¿Quién dirige a día de hoy WWE?

Al igual que hizo para desmembrar la escena luchística de los antiguos territorios de EEUU, Vince McMahon ha trampeado todo lo posible para volver a ocupar el sillón de mandamás de WWE. Algo que sospechábamos pero que se confirmó ayer con la demanda colectiva que varios accionistas interpusieron en Delaware contra el veterano promotor, al exponer que este abusó de su mayoría de poder de voto, deshaciéndose así de tres miembros contrarios a su regreso.

Esa es hasta ahora la más reciente actualización sobre el estado de WWE que tenemos. Y puede que las novedades ya no se sucedan con tanta frecuencia, si bien la otra confirmación descansa en cierto acercamiento de Nick Khan con ejecutivos de Disney, otra de las potenciales compradoras de la “Gran W”, cuyo destino, se dice, pasa por que, más pronto o más tarde, sea vendida al mejor postor. Y ese más tarde llegaría antes del verano.

Y hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer comparte una reveladora información que nos ofrece mejor estampa del organigrama actual de WWE tras la “reconquista” de Vincent Kennedy McMahon.

«En base a la gente con la que hemos hablado de WWE y por otros periodistas, Khan es el hombre que dirige la compañía bajo su rol de único CEO [director general]. Él es ahora quien toma las decisiones finales. Vince McMahon como ‘Chairman’ tiene un carácter oficial, sólo trabaja en vender la compañía y planean hacerlo en verano, aunque no hay garantía de que se venda.

«El rol de Vince McMahon también incluiría ser parte de las negociaciones y tomar la última decisión sobre el próximo contrato televisivo, que concluiría en septiembre de 2024. Tampoco hay garantía de que eso permanezca. Por ahora, McMahon no ha estado en las oficinas ni en televisión. Se teme que McMahon maniobre para dirigir de nuevo la compañía o ser el jefe creativo y no es el caso de que esté al cargo de contratar o despedir. No significa que esto no pueda cambiar».