MJF explica por qué odia la palabra «promo»

MJF es uno de los mejores luchadores del mundo cuando se trata de realizar una promo. Basta con echar la vista atrás a las últimas semanas hacia su lucha con Jon Moxley por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en Full Gear 2022. «The Devil» ha estado entregando programa tras programa grandes momentos con el micrófono. Y todo lo hace sin escribir nada, para dar mayor autenticidad, como revela en su reciente entrevista con Vulture. En la misma explica además por qué odia justamente esa palabra, «promo«.

