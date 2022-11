Wardlow y MJF volverán a encontrarse en un PPV de AEW en Full Gear 2022 pero esta vez no como oponentes sino simplemente compartiendo el cartel. «Mr. Mayhem» estará exponiendo el Campeonato TNT ante Samoa Joe y Powerhouse Hobbs en una triple amenaza que será un choque de bestias; Joe es además el Campeón Mundial de la Televisión ROH. «The Devil» estará luchando por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW contra Jon Moxley. Quizá si ambos ganan un día se lleve a cabo un combate de monarcas entre ellos continuando con su historia.

Dicha historia hizo que Barstool Rasslin’ le preguntaran recientemente a Wardlow acerca de su opinión sobre la colisión de MJF con Moxley por el título. El campeón cree que su antiguo aliado y oponente no está cambiando como parece y que buscará hacer trampa para conseguir la victoria. Por otro lado, espera que realmente derrote a «MOX» porque de esa manera podría buscar quitarle el cinturón máximo. Veremos qué sucede esta noche, si los dos ganan, si solo lo hace uno, o si los dos pierden.

«Creo que va a mostrar sus verdaderos colores. Yo, durante tres años, esperaba que Max no fuera un pedazo de mi*rda y parece que está empezando a madurar y cambiar, pero no me lo creo. No lo estoy comprando. No creo que haya ninguna forma humanamente posible de que pueda vencer limpiamente a Jon Moxley sin hacer trampa. Creo que todo es basura. Lo asesiné hasta el punto en que desapareció durante unos cuatro meses y luego regresa y ya tiene una oportunidad por el título de peso completo. Sin embargo, espero que gane ese título, porque me encantaría quitárselo«.

The TNT Title will be on the line in a 3-way battle of gargantuan proportions! Champion @RealWardlow collides with #ROH World TV Champ @SamoaJoe & #Powerhouse @TrueWillieHobbs at #AEWFullGear LIVE on PPV TONIGHT at 8pm ET/5pm PT; order it now!

