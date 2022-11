The Elite están volviendo esta noche a la programación de AEW para luchar por el Campeonato Mundial de Tríos en Full Gear 2022 pero no tenemos ninguna información sobre cuando va a volver CM Punk a la televisión de la compañía. O si va a hacerlo, pues esto también está en duda. ¿Y si vuelve esta noche en el PPV? Probablemente, lo sabríamos si eso fuera a ocurrir. O puede que no, mejor no descartarlo. Pero todo lo que venimos sabiendo no ha sido demasiado positivo, así que es prudente que nadie tenga ilusiones en este sentido. De la misma manera, seguro que hay quienes desean que el «Best in the World» vuelva a WWE si deja de ser All Elite. Pero esto tampoco está ni mucho menos claro.

► Chavo Guerrero habla de CM Punk

En espera de más novedades sobre la situación de CM Punk, nos hacemos eco de las recientes opiniones de Chavo Guerrero sobre ambas cuestiones. El veterano luchador estuvo hablando recientemente con Wrestling Inc. sobre la posible salida de su antiguo compañero de su antigua empresa así como de la posible vuelta a la antigua.

«Desafortunadamente, estaba muy emocionado de tener a Punk de vuelta en la lucha libre con AEW. Creo que tiene algo que dar, mucho. Y para que eso suceda… es un tipo abierto, un tipo muy volátil y, en cierto sentido, a veces pone demasiado el corazón.

«Nunca diría nunca (a que vuelva a WWE), porque se puede ganar dinero en cualquier lugar… Especialmente en WWE. Bueno, cuando Vince (McMahon) estaba allí, dejaba su ego a un lado y ganabas dinero, y luego te despedía más tarde».

¿Qué os parecen las palabras de Chavo Guerrero sobre CM Punk?