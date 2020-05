Sorpresa y tristeza ha causado el suicidio de Hana Kimura, una joven luchadora japonesa de tan solo 22 años de edad, que decidió quitarse la vida días atrás, a causa del fuerte acoso cibernético que vivió durante los últimos meses por su aparición en Terrace House Tokyo. Ha habido algunas opiniones encontradas respecto a la decisión tomada por Kimura, pero los tributos de las empresas de lucha libre y sus colegas han sido varios. El más reciente provino de Mauro Ranallo, un hombre con trastorno bipolar que ha tenido que lidiar con todo tipo de bullying, incluso dentro de la propia WWE.

En la más reciente edición de WWE NXT, Io Shirai entró al ring para hacer equipo con Rhea Ripley en contra de Chelsea Green y la Campeona NXT, Charlotte Flair. Fue en ese justo momento cuando Mauro Ranallo pronunció las siguientes emotivas palabras:

if you guys didn't see or hear mauro's small tribute to hana kimura during io's entrance, here it is pic.twitter.com/1811GGibII

— parasite eve 🌸 (@shiraishorizon) May 28, 2020