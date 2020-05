Aunque Chris Jericho le pidió a Tony Khan que lo mantuviera alejado de Mike Tyson, dado que el 11 de enero de 2010 en WWE Raw, el mejor boxeador de los pesos completos noqueó a Jericho de un derechazo, esto no ocurrió. Así es, Mike Tyson y Chris Jericho carearon y se fueron a las manos en el más reciente episodio de AEW Dynamite.

Keep @miketyson away from me Khan. I still haven’t forgotten January 11, 2010....and I never will. https://t.co/UtVcjhEFAj

"Mantén alejado a Mike Tyson de mí, Khan. Todavía no he olvidado lo que pasó el 11 de enero de 2010... Y nunca lo haré".

Josh Nason del Wrestling Observer Newsletter señala que este enfrentamiento parece lucir como que hay planes para una lucha entre Tyson y Jericho. Jericho le dijo a Tyson que llevaba 10 años esperando su momento, y Tyson dijo algo acerca de cómo Jericho "se robó el título". Jericho le dijo que se disculpara, pero Tyson se rompió la camiseta, aunque casi que no puede hacerlo, y flexionó sus músculos. Tras encararse, ambos se empujaron y el resto es historia. Cabe destacar la presencia de los hombres de las MMA. ¿Acaso habrá una lucha entre Inner Circle y el Mike Tyson's Crew? Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

¡Mike Tyson y su crew aparecen! ¡Mike Tyson carea con Chris Jericho!

Mike Tyson se quita la camiseta a lo Hulk Hogan.

¡Jericho y Tyson se empujan y se arma el caos!

Vaya final del show de hoy.

Rashad Evans, Vitor Belfort y Henry Cejudo estaban en el crew de Mike Tyson. ¡Wow! Así fue el enfrentamiento:

.@IAmJericho wanted @MikeTyson. He got him AND @vitorbelfort AND @HenryCejudo AND A WHOLE LOTTA TROUBLE 😱 #AEWDynamite pic.twitter.com/iqvEnqx9Nb

— All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) May 28, 2020