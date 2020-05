¡Por fin! Aunque Cash Wheeler y Dax Harwood, los otrora Dash Wilder y Scott Dawson no tenían una cláusula de no competencia cuando fueron liberados de su contrato el pasado 10 de abril con WWE, se demoraron poco más de un mes para por fin debutar en AEW. Y el día por fin llegó. Esta noche, hace poco menos de una hora, hicieron su llegada a su nueva casa y debutaron en el más reciente episodio de AEW Dynamite.

► Cash Wheeler y Dax Harwood debutan en AEW

Todo ocurrió dentro de la primera lucha de la noche, en donde Matt Hardy y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) se enfrentaron y vencieron a Joey Janela y Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen). Luego de la victoria de estos, Hardy ayudó a llevar tras bambalinas a Quen, quien salió lastimado. Y en todo este enredo, The Butcher y The Blade entraron al ring para masacrar a los Young Bucks.

The Butcher y The Blade aprovechan y entra al ring para atacar a los Young Bucks.

¡En un carro aparecen DAX HARWOOD Y CASH WHEELER!

Los ex Revival carean con The Young Bucks tras salvarlos, pero se marchan...

Tras lo ocurrido, Harwood dijo lo siguiente:

"Teme la revuelta. A la mie*** el resto. Esto es Por la revolución. (Fear The Revolt. F**k The Rest. This is For The Revolution. FTR)".

Por ahora, el nombre del grupo sería solo FTR, aunque For The Revolution también podría ser un muy buen nombre para ambos. ¿Qué opinan de su debut en AEW Dynamite?