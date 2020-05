El mundo de la lucha libre no se repone del impacto que generó la muerte de Hana Kimura, con tan solo 22 años de edad, a causa de un suicidio por mensajes de odio que recibía en sus redes sociales. Sin embargo, como todo en la vida, hay personas con opiniones diferentes, y dos de ellas son Sunny y Reby Hardy, quienes también han recibido muchas críticas en redes sociales por cuestionar la decisión fatal.

Esto dijo Sunny:

"Para que quede claro: yo he sido víctima de bullying y he sido odiada por más imbéciles que CUALQUIERA en el negocio de la lucha libre profesional en las redes sociales. Me han llamado con algunos de los nombres y algunas de las palabras más horribles que existe. NINGUNA VEZ PENSÉ EN MATARME POR ESO. Nunca les daría tanto poder. ¿Qué hice yo en lugar de eso? Prosperar y GANAR AÚN MÁS DINERO y hacer que se comieran sus palabras... los haters ME DIERON A MÍ PODER.

"¿Saben qué? Todos ustedes, imbéciles, que quieren leer sitios web de chismes y creen que es verdad, vayánse a la mie*** y bloquéense de mi Facebook. Hice una declaración acerca de CÓMO NO DEJÉ QUE EL BULLYING CIBERNÉTICO LLEGARA A AFECTARME A MÍ y todos ustedes la retorcieron como si yo le hubiera puestso la cuchilla de afeitar en las muñecas. Vayánse a la mie***. Consíganse una vida, gente. NUNCA dejaré de decir lo que pienso Y la verdad. La verdad duele, snowflakes".

Por su parte, Reby dijo esto:

"Pero sigan con su mie*** da la cultura Stan y los comentarios descarados y tristemente dolorosos hacia los luchadores. El Internet es una puta basura".

People will attack literally anything I remotely show interest in & then cry about cyber bullies & pretend to care when people kill themselves over SHIT LIKE THIS in the same breath https://t.co/eLAIWhR1ka

— Reby Hardy (@RebyHardy) May 24, 2020