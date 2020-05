Con 25 años de edad, Lio Rush ve muy difícil que alguna vez vuelva a luchar tras su despido de WWE. Ya vendió varias de sus trusas de lucha libre, y se encuentra enfocado en su música de rap. Sin embargo, el talentoso luchador no ha dejado de estar envuelto en la polémica. Luego de entrar en conflicto con Mark Henry, en las últimas horas, Lio Rush ha acusado a su antigua empresa de jugar con él. Así se lo hizo saber a Ryback en una reciente entrevista para su podcast Conversation With The Big Guy.

► Con toda la guerra de Lio Rush vs WWE, ¿alguna vez regresará?

"Durante mi pausa antes de regresar a NXT, ya estaba listo para seguir adelante con mi vida, ya había aceptado la situación tal cual y como era. Creo que tras tres o cuatro meses de no haber escuchado nada de WWE, empecé a procesarlo. Y ya cuando pasaron seis y siete meses, ya estaba bien con mi vida y mi decisión. Tenía el plan de seguir adelante y alejarme de la lucha libre, alejarme de todo. Enfocarme en trabajar en mí mismo y en mi familia y en otros intereses que tengo.

"Y luego, pues bueno, recibí esa llamada de Hunter. Tuvimos algunas conversaciones por varias semanas que obviamente rindieron fruto. Yo no estaba jodiendo. Yo le dije a Hunter muy claro qué era lo que tenía que pasar para que regresara a la compañía, les reclamé por los 7 meses en los que no se pronunciaron, así que no voy a regresar tan pronto como ellos me silbaran y me dijeran que regresara.

"Me sentí usado por WWE después de recibir una oferta muy por debajo de lo que quería cuando regresé a NXT. Estaba muy contento de cumplir un sueño y ganar un campeonato de WWE en frente de mi familia y mis amigos, pero también estaba muy decepcionado porque jugaron conmigo, me engañaron. Y me culpo a mí por eso. Debí de haber sabido. Debí de haber sabido que eso iba a suceder basado en experiencias pasadas con ellos".