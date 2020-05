El mundo de la lucha libre profesional vuelve a sacudirse, y ahora está de luto por la trágica y repentina muerte de Hana Kimura, quien falleció con tan solo 22 años de edad. Sin duda alguna, una lamentable muerte, pues Hana Kimura era una joven que día a día iba mejorando en el ring y tenía grandes metas. Es más, en enero de este año, compitió en una lucha no televisada en el Tokyo Dome durante el evento Wrestle Kingdom 14 de New Japan Pro Wrestling.

Fallece Hana Kimura

En horas de la tarde, Hana Kimura publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Twitter, en donde se le veía cortadas en sus brazos y los mismos llenos de sangre. Las mismas fueron eliminadas en menos de media hora, pero estaban acompañadas del siguiente mensaje:

"Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye".

Aunque una amiga de ella se contactó con STARDOM, su principal empresa, para verificar su estado de salud y dijo que la joven estaba bien dentro de lo que cabía, hace pocos instantes, más de 9 horas después de ese tuit, STARDOM anunció el triste fallecimiento de Hana.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

"Fans de STARDOM, estamos muy apenados de reportar que nuestra Hana Kimura ha fallecido. Por favor sean respetuosos y permítan algo de tiempo para procesas las cosas y mantengan en sus pensamientos y oraciones a su familia y amigos. Apreciamos su apoyo durante este difícil momento".

Pronto daremos más información y más detalles a cargo de nuestra experta en lucha oriental, darkangelita. Sin embargo, la causa de su muerte, según coinciden todos los fans, y el periodista Dave Meltzer, fue el ciberacoso recibido a causa de su participación en Terrace House: Tokyo 2019-2020, un reality show en donde hombres y mujeres vivían en una misma casa en busca del amor, y que actualmente se emite en Netflix.

Hana Kimura just passed away. There are no other details at the moment but this is a death that can be blamed on the cruelty of social media and it's a subject that really needs addressing. — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 23, 2020

"Hana Kimura acaba de fallecer. No hay más detalles en el momento, pero esta esta una muerte de la que se puede culpar a la crueldad de las redes sociales y es un asunto que realmente necesita ser confrontado".

Blogs especializados en televisión la nombraron recientemente como el personaje más interesante de la serie en un buen tiempo, pues ella se incorporó a mitad de temporada, así que tal vez todos los mensajes de odio y críticas para su actuación en el show solo fue la gota que derramó el vaso de su problema con la depresión. Desde SÚPER LUCHAS lamentamos esta trágica noticia y extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y fans. También los invitamos a solicitar ayuda su están deprimidos.