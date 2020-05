El mundo de la lucha libre, y en especial los amantes de la lucha libre por equipos, saltan de la dicha por el debut de FTR en AEW. Los antes conocidos como The Revival, llegaron para impactar en una ya impresionante división por equipos, y aunque era una firma casi que segura, con el tema de este coronavirus, hasta Dave Meltzer llegó a dudar en algún punto de que Tony Khan los fuera a contratar tras la contratación de un talento grande como Mr. Brodie Lee.

► FTR estrena camiseta en AEW. ¿Qué dicen ustedes? FTR!

Fear The Revolt



F*uck The Rest



For The Revolution https://t.co/Nq3HJZVm01 — CASH (@CashWheelerFTR) May 28, 2020

"Teme la revuelta. A la mie*** el resto. Por la revolución".

Karl Anderson, entre muchos otros tantos, los felicitó. ¿Será acaso que les seguirá los pasos próximamente?

— Felicitaciones, muchachos. Sáquenla a la mie*** del estadio en sus propios términos.

— Vamos a disparar lo máximo.

Por otra parte, Harwood y Wheeler se encontraron con Arn Anderson, exagente de WWE que siempre los tuvo en buen concepto e intentó que se les diera oportunidades de valor. Posaron para una fantástica foto también junto con Tully Blanchard:

Por otra parte, Shop AEW ya está vendiendo la primera camiseta de FTR, que significa Fuck The Rest. Pueden comprarla dando click aquí por solo 24.99 dólares.

"What does FTR stand for? “F*CK THE REST!" New name, same game! Talk heavy, hit hard! Wake up and fight!" Purchase the 1st official FTR shirt on ShopAEW NOW! #AEWDynamite pic.twitter.com/5iTO3DrX7p — ShopAEW.com (@TheShopAEW) May 28, 2020

Aunque hay que decir que el equipo tiene su propia mercancía, también oficial, bajo la plataforma Pro Wrestling Tees. Por ahora, parece ser que FTR será amigo de The Young Bucks, ante todos los pronósticos, pues los salvaron de una paliza de The Butcher y The Blade. Ya veremos qué ocurrirá en las próximas semanas en AEW Dynamite.