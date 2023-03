Masha Slamovich habla de su coronación en GCW

Masha Slamovich venció a Nick Gage en el evento GCW Eye For An Eye para coronarse como Campeona Mundial GCW. Es el sexto título que tiene actualmente junto al Campeonato Femenil West Coast Pro Wrestling, Campeonato Femenil AAW, Campeonato TTW, Campeonato Key To The East ETU y el Campeonato Indiscutible CFU. Solo lleva nueve días de reinado pero ya lo defendió en una ocasión, ante Mike Bailey en GCW Worst Behavior 2023. De ello y de su coronación estuvo hablando recientemente en Fightful.

ICYMI

We have a *NEW* GCW World Champion…

MASHA SLAMOVICH defeating Nick Gage last night at #GCWEye in NYC to become the new GCW World Champion!

You can catch the replay now by subscribing to @FiteTV+ and get access to the entire GCW Library for just $7.99 per month! pic.twitter.com/72thfZYCzi

— GameChangerWrestling (@GCWrestling_) March 18, 2023