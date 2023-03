Matt Cardona ha estado trabajando codo con codo últimamente con Steph De Lander, Persia Pirotta en WWE, en el circuito independiente. Ahora que Chelsea Green ha vuelto a la compañía McMahon, lo cual el luchador no descarta para sí mismo. Aunque también asegura estar encantado con su nueva aliada en su reciente aparición en Casual Conversations with The Wrestling Classic.

“Ahora que mi Elizabeth se fue a la WWE, encontré a mi Sensacional Sherri en Steph De Lander. Cuando Chelsea se fue, sabía que necesitaba a alguien. En primer lugar, nunca puedes reemplazar a Chelsea, especialmente porque es mi maldita esposa, pero sabía que necesitaba algo, sabía que necesitaba a alguien y sabía que necesitaba una chica.No voy a decir que estaba buscando por todas partes, pero estaba pendiente de alguien. Estaba en Australia para la World Series Wrestling.

“Vi a Steph De Lander y dije: ‘Mi*rda’. Esta chica mide 6 pies de altura, puede patearme el culo, tiene piercings en toda la cara, así que dije: ‘Oye, Chelsea, ¿te importa si le pregunto a esta chica si quiere ser mi compañera?’. Una vez que ella dijo que sí, cuando Chelsea me dio luz verde, se lo mencioné a Steph, y luego trabajamos en Australia, ella vino y nos ayudó a mí y a Brian Myers. Hicimos GCW, hicimos la ECW Arena, y tenemos más fechas por venir, así que vamos a trabajar con eso por un tiempo“.

The Death Match King & Sensational @stephdelander in the ECW ARENA!

Where should we show up next?!

📷: @GeorgeTahinos pic.twitter.com/WpHrUSsiaj

— Matt Cardona (@TheMattCardona) March 22, 2023