Mark Briscoe luchará en AEW y ROH

Ayer fue un buen día para los seguidores de Ring of Honor, quienes, no obstante, han tenido que ver rebajadas sus expectativas hacia lo que esperaban concluyese en un espacio televisivo con todas las de la ley para este producto luchístico.

Tony Khan, bajo entrevista con Sports Illustrated, confirmó que las primeras grabaciones de nuevos episodios semanales de ROH tendrán lugar los días 26 y 27 del presente mes, desvelando además cuándo veremos el estreno de los mismos en Honor Club.

Y anoche, las buenas noticias no terminaron ahí, porque tras Dynamite, Khan hizo oficial la contratación de Mark Briscoe, con el añadido de que compaginará implicaciones en AEW y ROH.

Mark Briscoe will continue with us in AEW + remains in ROH, it was great having him on #AEWDynamite tonight, and I'm excited for Mark to participate in the debut of the new @ringofhonor TV!

Tapings: @UniversalORL Feb 25-26

Tix on sale tomorrow, +

New ROH tv debuts 3/2 on ROH app! https://t.co/nEzAa5CrTZ