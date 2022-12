Más sobre ROH TV en Honor Club

Durante ROH Final Battle este pasado sábado, Ian Ricabboni y Caprice Coleman apuntaron que mientras la edición del evento del 2021 supuso el final de una era, esta entrega de 2022 marcaría otro antes y después en el devenir de la promotora.

Algunos esperaban que Tony Khan hiciera acto de presencia en el epílogo de la velada para anunciar por todo lo alto un acuerdo televisivo, pero que decidiera reservar la noticia para la rueda de prensa pos-show hizo que algunos arqueáramos la ceja. Sin obviar la cantidad de sospechosos cambios titulares durante el PPV.

Y puede decirse que la buena nueva ni fue muy buena ni tampoco nueva. Básicamente, un relanzamiento de Honor Club, con menos contenido que antes por la misma cuota mensual (9,99$) y sin que sepamos todavía cuándo se estrenará ese programa semanal, que tendrá dicha plataforma como particular «televisora».

Aquellas declaraciones en las que daba casi por cerrado un acuerdo televisivo con Warner Bros. Discovery hoy lucen muy presentes. Demasiadas expectativas generadas, quizás.

Ante los micrófonos del más reciente episodio de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer comentó la nueva era «televisiva» de ROH, considerando que los recientes recortes en Warner Bros. Discovery jugaron muy en contra a la hora de que Khan pudiera lograr que el conglomerado le concediera un espacio en alguna de sus cadenas.

Sign up NOW for @RingOfHonor’s #HonorClub at https://t.co/c45XmmE6bl



For just $9.99 per month you’ll have access to over 2500 hours of classic ROH matches, including this one picked by the *NEW* #ROH World Champion @ClaudioCSRO pic.twitter.com/q2swxvS8XP