Cody Rhodes aclara sus palabras sobre The Rock

«Con todo el respeto del mundo a The Rock, uno de los más grandes de todos los tiempos, parece que tenemos opciones dentro del elenco que son incluso mejores por las historias que se están dando. Una historia sobre acabar algo que empezó en 1978 —siete años antes de que yo naciera— y otra historia sobre la verdadera tragedia de que te reciban en The Bloodline y entonces ocurra lo que vimos […]». Unos días atrás, Cody Rhodes hizo estos comentarios sobre The Rock. Ahora, quiere aclararlos (vía Sports Illustrated).

► Cody Rhodes habla de The Rock

“Dije el otro día, y lo dije de una manera bastante agradable, ‘con todo respeto a The Rock, me gusta lo que tenemos’. Voy a regresar con eso. WrestleMania es increíble. Si Rock decide venir a WrestleMania, por favor. Simplemente porque podemos tener WrestleMania gracias a alguien como The Rock, y Rock pudo tener WrestleMania debido a alguien como (Hulk) Hogan, y por los Dustys [Dusty Rhodes], los Flairs [Ric Flair], los Pipers [Roddy Piper].

“Nuestra industria no solo existe, el contenido es muy importante para mantenerla sana y respetar a los fanáticos de toda la vida. Espero no haber hablado fuera de lugar porque adoro absolutamente a The Rock y me encantaría que estuviera presente en cualquier entorno. Su familia es muy importante para lo que hacemos y si Rock decide presentarse a WrestleMania, a Hollywood le encantaría eso. Diré, si Rock no viene a WrestleMania, tenemos una cartelera increíble, si no la mejor de la historia, la más grande de la historia en términos financieros, las puertas, dos días en Hollywood. Es un ganar-ganar”.