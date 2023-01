Mark Briscoe revela cuál será su futuro

El pasado miércoles en AEW Dynamite, Mark Briscoe apareció en AEW Dynamite y brindó una gran lucha, logrando vencer a Jay Lethal. Fue su primera aparición en AEW luego de un veto de Warner Bros. Discovery de varios años. Sin embargo, la causa de su aparición fue bastante triste: rendir homenaje a su hermano, Jay Briscoe, quien falleciera el pasado 17 de enero, luego de que su camioneta fuera embestida por otra a toda velocidad.

El comentarista de ROH, Caprice Coleman, quien estuvo en el pasado Dynamite comentando la mencionada lucha, pudo compartir con Mark en el aeropuerto esta mañana, y este le reveló cuál será su futuro inmediato dentro de la lucha libre profesional, pues había muchos rumores en redes sociales en torno a un posible retiro ante el trágico fallecimiento de su hermano. Estas fueron sus palabras:

► Mark Briscoe continuará luchando inspirado en su hermano Jay Briscoe

“Oigan, ya lo saben… La familia ha sido lo más importante para mí. Durante 23 años, mi hermano y yo hemos viajamos por las carreteras, recorriendo ciudades, diferentes países, ¿saben a lo que me refiero? Y no hay forma alguna de que hubiera querido hacer eso por tanto tiempo, sino fuera porque tuve a mi chico a mi lado durante todo este tiempo.

“Pero, ahora, es hora de continuar por él, ¿entienden lo que digo? La familia está más allá: esta vida es temporal, es un templo. Centrémonos en lo eterno, no en el templo. Mi hermano no está aquí conmigo, así que traje a mi hermosa esposa aquí conmigo.

“Pero, mi hermano no está aquí conmigo, como lo ha estado normalmente… Normalmente, lo estaría, pero todavía esá conmigo aquí en mi corazón, y no se ha ido. Si pensara que se ha ido, entonces eso no sería bueno. Sé que no se ha ido. Sé que acaba de pasar al siguiente nivel superior de su existencia, así que, ¿saben a lo que me refiero? Eso es lo que me mantienen empujando hacia adelante”.