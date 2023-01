Couture orgulloso de Ngannou por hacer frente a UFC

“Ve a preguntarle a Randy Couture “. Francis Ngannou dice que esa fue la advertencia que recibió hace dos años cuando estaba en medio de las negociaciones del contrato con UFC sobre un nuevo contrato mientras contemplaba dejar la promoción para probar la agencia libre.

Couture luchó contra la UFC en varias ocasiones pasadas en las que se vio afectado su contrato, incluida una batalla en la corte que se desarrolló entre 2007 y 2008 cuando intentó dejar la promotora para organizar un enfrentamiento con la leyenda del peso completo Fedor Emelianenko .

Al final, Couture llegó a un acuerdo con UFC, después de supuestamente gastar 500,000 en honorarios legales, antes de firmar un nuevo acuerdo de múltiples peleas para regresar a la organización. Desde su retiro, ha estado en primera línea para hablar en contra de los contratos restrictivos y, al mismo tiempo, buscar una mayor transparencia financiera para comprender qué están haciendo las promociones en comparación con lo que se les paga a los atletas.

Según Couture, nunca habló directamente con Ngannou sobre su propia experiencia con el UFC, pero no se necesita mucha investigación para encontrar la batalla pública que peleó con sus antiguos empleadores.

“La historia está ahí. Cuando [Zuffa] compró la compañía, los critiqué por sus derechos secundarios y el contrato de mierda que estaban tratando de obligarme a firmar como su campeón de peso completo. Preguntamos y pusimos algunas cláusulas más allí. La ventaja de eso es que obtuve un trato mucho mejor en el futuro. La desventaja es que cerraron un montón de lagunas en esos contratos de mierda y dificultaron que otros luchadores avanzaran.

“Nunca hablé directamente con Francis, pero obviamente Eric [Nicksick] es nuestro entrenador en jefe y nuestro gerente de gimnasio [en Xtreme Couture] y fue directamente responsable de ayudar a Francis a reforzar su lucha y entrenamiento para esas peleas contra Stipe [Miocic] y las otras peleas que tuvo en la UFC. Hablé mucho con Eric sobre mi posición y mi posición. Yo era el único que cantaba en 2006 y 2007. Tratando de obtener un mejor trato en [2001] cuando compraron la empresa. Luchando por mis derechos secundarios en todas esas cosas, los videojuegos y todas las demás cosas que están relacionadas con todo eso”.

Recientemente, Ngannou esencialmente cortó todos los lazos con el UFC después de que no pudo llegar a un acuerdo con la organización sobre un nuevo acuerdo mientras aún se desempeñaba como campeón de peso completo. El presidente de UFC, Dana White , afirma que la promoción le ofreció un trato que habría convertido a Ngannou en el peso completo mejor pagado en la historia del deporte, pero no todo fue cuestión de dinero para el luchador camerunés de 36 años.

Ngannou ha hablado a menudo sobre buscar más libertad en sus contratos futuros y dijo que en ciertos puntos durante las negociaciones sintió que UFC le estaba diciendo que “tomara el dinero y se callara”, pero se negó a ceder ante esas demandas. Durante esas mismas conversaciones de contrato, Ngannou dice que también presentó la posibilidad de un seguro de salud para los luchadores y pidió un defensor que participaría en futuras negociaciones de contratos que representaría a los luchadores frente a la promoción.

Basado en sus propias experiencias, Couture sabía que había ciertas concesiones que el UFC nunca haría, pero Ngannou se mantuvo firme y no cedió a la presión de firmar un nuevo contrato con los mismos términos que su contrato anterior.

“El dinero que le arrojaron a Francis fue bastante significativo y probablemente tanto como a cualquiera que le hayan pagado en nuestro deporte, pero fueron las otras cosas: seguro médico, un representante del peleador, algunas de esas cosas que pidió que estaban fuera de eso, eso hizo que lo dejaran caer. No quieren renunciar a ese poder.

“No quieren renunciar a esas cosas. Quieren poder controlar a los luchadores de la forma en que quieren controlarlos. No les gusta esa transparencia. Mantienen esos números muy cerca de su chaleco para que no tengan que negociar con los boxeadores que saben cuál es su valor en el mercado, así es como funciona”.