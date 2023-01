JTO: Inicio de actividades, dos título en juego

Desde el Shinjuku FACE de la capital japonesa, la empresa Just Tap Out comenzó con las actividades del presente año.

► JTO comenzó funciones de 2023

TAKA Michinoku puso a prueba a Akira Jumonji y lo dominó en poco más de ocho minutos en combate válido para el ranking interno. Michinoku sigue ubicado como cuarto sitio.

Tomoka Inaba concretó la segunda defensa del Campeonato Queen of JTO al imponerse a Sumika Yanagawa, tercera en el ranking femenino.

En el turno principal, Yasu Urano defendió por primera vez el Campeonato King of JTO respondiendo al desafío que hiciera Fire Katsumi, el quinto clasificado del ranking masculino. Tras celebrar su victoria, el roster masculino de JTO salió y desafió a Urano, quien dijo que se tomará un tiempo para pensar quien será su siguiente rival.

Los resultados completos son:

JTO, 10.01.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 204 Espectadores

1. Masayoshi Miyairi venció a MAXI (6:39) con un Camel Clutch.

2. Yiu Yamagata, rhythm y Jatap-kun derrotaron a Misa Kagura, Aoi y HisokA (8:42) con un Face Lock de Yamagata sobre HisokA.

3. ARA venció a Hiro Iijima (8:32) por DQ.

4. Carbell Ito y Arata derrotaron a Kenichi y Mr. Mask (6:18) con la Tsuritenjogatame de Ito sobre Kenichi.

5. Ren Ayabe, Genta Yubari e Ibuki vencieron a Ryuya Takekura, Eagle Mask y SEKIYA (8:25) con un Ren Driver de Ayabe sobre SEKIYA.

6. JTO Ranking Match: TAKA Michinoku [4] derrotó a Akira Jumonji [6] (8:22) con un Just Face Lock.

7. Queen of JTO: Tomoka Inaba [1] venció a Sumika Yanagawa [3] (7:35) con un Teya Tomokagatame defendiendo el título

8. King of JTO: Yasu Urano [1] derrotó a Fire Katsumi [5] (12:24) con un Buttlerfly Lock defendiendo el título