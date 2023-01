Reacciones al tributo a Jay Briscoe en AEW Dynamite

AEW rindió tributo a Jay Briscoe durante el Dynamite del 25 de enero, en el cual Mark Briscoe debutó en la compañía venciendo a Jay Lethal en un mano a mano. La lucha libre profesional se ha volcado con la familia Briscoe desde el fallecimiento del luchador en un accidente de auto y no han dejado de enviar mensajes de cariño y realizar homenajes. También han estado apoyando aportando dinero en el GoFundMe para ayudar económicamente a su esposa y a sus hijas, las cuales se están recuperando de las secuelas de la tragedia.

"When you go down that dark road, you want to know who's got your back…and that's family!"

Incredibly said! 🙏🏿😔 Rest easy Cap!!

— The Baddest of All Time (@shane216taylor) January 26, 2023