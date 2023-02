La última actualización oficial sobre el reinicio de ROH como marca, con shows semanales propios vía Honor Club, vino de parte de Tony Khan hace ya casi mes y medio. Y realmente no hubo novedad alguna.

Y ante la falta de concreción por parte de Tony Khan y Cía, observamos cómo Beyond Wrestling hizo sospechoso anuncio en las últimas horas.

Wheeler YUTA, Willow Nightingale, Tracy Williams, and Trish Adora will no longer be appearing or competing at "Perfection Or Vanity" on Sunday, 2/26 at White Eagle in Worcester. Email beyondwrestling@gmail.com if you'd like a refund.

Con corrección posterior, indicando que Willow Nightingale sí luchará en Perfection Or Vanity.

CORRECTION: Willow Nightingale will still be competing at #PerfectionOrVanity on Sunday, 2/26 at White Eagle in Worcester streaming LIVE on @indiewrestling at 7pm ET!



Tickets at @ShopIWTV – https://t.co/vPXqPj10k6



Who do you want to see The Babe With The Power compete against? pic.twitter.com/3gDCzbK2SZ