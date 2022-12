Tony Khan habla de la nueva era ROH y el HonorClub

Ring of Honor tiene muchos ojos sobre sí tanto de quienes ya eran fanáticos que quieren descubrir de qué manera va a continuar la compañía así como de quienes no que sienten curiosidad de si en esta nueva era que está comenzando sí podrían serlo. Recientemente, Tony Khan estuvo hablando tanto de este reinicio como del HonorClub en una entrevista con TV Insider.

► ¿Qué esperar de HonorClub?

“Según tengo entendido, los números que ya alcanzamos en muy poco tiempo son sólidos en membresía y base de clientes. Más que nunca antes. Es un gran valor unirse al HonorClub ahora mismo. Pronto haremos un seguimiento para hablar sobre cuándo se lanzará y se transmitirá en HonorClub el programa de televisión semanal de Ring of Honor TV.

«Hay muchas asociaciones y posibilidades interesantes con grandes empresas de lucha libre. Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling tenían una gran relación de trabajo que estamos reviviendo. Estamos buscando reavivar esa larga relación. Ring of Honor puede estar en la posición más fuerte en la que han estado en sus 20 años. Es el momento perfecto para quitarse las rueditas de entrenamiento”.

► La nueva era de ROH

“Hemos creado mucha familiaridad con la marca. También es beneficioso para ambas marcas. Por ejemplo, había designado a Claudio [Castagnoli] para ser una de las principales estrellas de Ring of Honor, pero cuando tuvimos este lío de lesiones en junio antes de Forbidden Door, vino a AEW. Realmente nos ayudó y luego debutó con Ring of Honor. Terminó saliendo un mes antes y acortando sus vacaciones. Un ejemplo que nos benefició al tener las dos empresas”.