The Incredible World of the Lucha Legends presentan Hope Rises el nuevo libro creado por Paul Barile

The Incredible World of the Lucha Legends (El Increíble mundo de las leyendas de la Lucha Libre) presentan Hope Rises The Making of a Luchadora la nueva propuesta del escritor Paul Barile, donde podrás encontrar esta increíble historia que cuenta con la participación de su protagonista principal Esperanza.

El libro estará disponible a partir del 15 de septiembre de este año. Tambien lo podrás conseguir en la pagina oficial LUCHA LEGENDS donde también encontraras otros libros publicados por Paul Barile. El libro estará disponible en español y ingles, lo puedes pre ordenar ahora mismo en AMAZON por el precio de $12.99.



Cuando Esperanza Guzmán era muy pequeña, su padre y su tío la llevaron a ver el evento más espectacular que jamás hubiera imaginado. Desde el momento de su primera lucha quedó enamorada. El segundo libro de la serie Lucha Legends nos lleva por el viaje de Esperanza de ser una niña fracasada a la estrella del cuadrilátero, luchando contra los prejuicios, las malas calificaciones en matemáticas y las dudas de su padre para encontrarse junto a las leyendas que había adorado desde las gradas. Sigue su increíble historia mientras toma su lugar entre las leyendas de la lucha. El segundo de la épica serie Lucha Legends. para descubrir más sobre las leyendas de la lucha visita lucha-legends.com.

Paul Barile es un escritor residente en Chicago y fanático de la lucha libre. Ha pasado muchos años en las aulas trabajando con niños de tres a quince años. También es un escritor prolífico cuya ficción, obras de teatro y poesía se publican ampliamente. Sus obras se han producido en todo el mundo, incluidas la ciudad de Nueva York, Chicago y Londres. César Ayala nació y se crió en Tuxpan, Veracruz, México. Pasó su infancia dibujando todo el día influenciado por dibujos animados, series de anime, cómics y lucha libre. Posteriormente incursionó en el campo del arte y luego de pasar unos años dando vueltas por la facultad de arte de la Universidad Veracruzana, inició sus primeros proyectos como ilustrador independiente realizando trabajos para video juegos, juegos de mesa, portadas de discos, historietas y proyectos editoriales.