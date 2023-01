► Resultados de Beyond Wrestling: Miight Snow

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que si bien no son tan conocidos no tienen por qué ser de una calidad menor. Y si hablamos de la lucha libre profesional, el circuito independiente es tan rico… Existen incontables opciones para que un fanático satisfaga su gusto por los encordados. Ahora nos enfocamos en el evento Beyond Wrestling: Miight Snow, celebrado ayer 29 de enero en el White Eagle en Worcester, Massachusetts.

Ichiban venció a Mortar

Aaron Rourke venció a Rex Lawless

Dezmond Cole venció a Kris Brady

Fancy Ryan Clancy vs. Brad Hollister terminó en docble conteo de fuera

BestBros (Baliyan Akki y Mei Suruga) vencieron a The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black)

Above The Rest (Gabriel Skye y Tristan Thai) vencieron a YoKai (Janai Kai y Yoya)

Trish Adora venció a Manders

Love Doug venció a Little Mean Kathleen

SLADE venció a CPA

Bobby Orlando venció a B3CCA

Campeonato Mundial de Lucha Libre Independiente IWTV: Matt Tremont (c) venció a Sidney Bakabella

Wheeler YUTA venció a Marcus Mathers

Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) vencieron a American Violence Dealers (AKIRA y Masha Slamovich)

Channing Thomas def. Tracy Williams

Alec Price venció a Lio Rush