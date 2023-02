Se amplía el cartel de Elimination Chamber 2023

Venía bastante cargado el episodio de anoche de WWE Raw, pues además del atractivo estelar entre Becky Lynch y Bayley, su cartel presentaba tres luchas clasificatorias para los encuentros que discurrirán en la Elimination Chamber.

Del lado varonil, Damian Priest y Montez Ford se ganaron su participación al derrotar a Angelo Dawkins y Elias, respectivamente. Mientras, una Carmella de regreso salió vendedora de un Fatal 4-Way ante Candice LeRae, Mia Yim y Piper Niven para convertirse en la sexta y última integrante de la Cámara de Eliminación femenil.

Por otra parte, la rivalidad que Edge mantiene con The Judgment Day tendrá nueva entrega en el PPV, pues WWE confirmó que “The Rated R-Superstar” y Beth Phoenix batallarán allí contra Finn Bálor y Rhea Ripley.

► Lesnar vs. Lashley, pendiente

Señalar que Brock Lesnar retó a Bobby Lashley para que ambos se midan en Elimination Chamber 2023, pero “The All Mighty” expuso que primero tendrá que echar un vistazo al contrato de la próxima semana. Por tanto, aún no puede confirmarse este duelo para el cartel de la cita del 18 de febrero. He aquí su estampa actualizada.