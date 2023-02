Oficial: fecha de estreno de la nueva ROH TV

Se antojaba lógico que Warner Bros. Discovery no comprara la propuesta de Tony Khan de concederle otro hueco en su parrilla televisiva. Considerando el nulo crecimiento mostrado por AEW Dynamite y Rampage durante el último año, los directivos de dicho “mass media” no habrán querido tomar riesgos.

Y es que Khan pretendía poner en la pequeña pantalla a otro producto, Ring of Honor, cuya redituabilidad se viene demostrando escasa durante los últimos años. Irónicamente, en gran parte, por ver cómo AEW les adelantaba por la derecha convirtiéndose en esa alternativa a WWE que ellos buscaban ser. Aspiraciones que nacieron muertas desde el día que The Elite dejó sus rings para fundar la casa Élite.

Así que Khan no tuvo otra salida, luego de prometer un nuevo show semanal para ROH. Sin espacio televisivo propiamente dicho, el mandamás anunció el pasado diciembre que Honor Club seguirá siendo la plataforma de “streaming” de su segunda empresa luchística en discordia.

Hoy, cuando ha pasado ya casi un año de la adquisición de ROH, por fin Tony Khan desvela cuándo se estrenarán esos nuevos episodios semanales. Bajo entrevista con Sports Illustrated, ya sabemos que la première se dará, casualidad o no, justo un año después de aquel anuncio.

Se supone entonces que cada jueves tendremos nueva entrega de ROH TV. Ergo, hay nuevo pistolero en la ciudad. A falta de conocer su hora de emisión, ROH TV competiría contra IMPACT! on AXS TV y MLW Fusion, programas que se emiten dicho día de la semana.

Sign up NOW for @ringofhonor’s #HonorClub at https://t.co/c45XmmE6bl

For just $9.99 per month, you’ll have access to over 2500 hours of classic ROH matches! pic.twitter.com/Zu6p2WEvwu