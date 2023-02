Cody Rhodes habla de John Cena como líder de WWE

John Cena fue el líder de WWE durante mucho tiempo. ¿Cómo lo recuerda Cody Rhodes? ¿Y qué piensa de Seth Rollins? De ambas cuestiones estuvo hablando recientemente el “American Nightmare” en My Mom’s Basement with Robbie Fox mientras se preparaba para luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39.

► Cody Rhodes habla de John Cena

“Te diré esto: John es el mejor modelo a seguir en cuanto a cómo se comportó, ya sea con los medios, con los fanáticos, los buenos fanáticos, los fanáticos más rebeldes, todo. Él es el último modelo a seguir, y antes de que se convirtiera en un tipo de autobús, tuve que conducirlo un poco. Solo estaba hablando. Estaba, en mi mente, simplemente escribiendo todo lo que estaba diciendo. Era realmente invaluable como persona con quien estar. Estoy tan impresionado por cómo lo está haciendo y lo que está haciendo, pero creo que si intentas copiar lo que hizo, todos deben hacerlo a su manera“.

► Cody Rhodes habla de Seth Rollins

“Luego me encontré con Seth Rollins, que es quien lidera Raw, y es tan bueno. Que no me mire como el enemigo, sino que me mire como un activo. Si le preguntas lo mismo si estuviera sentado en esta silla, te dirá que no le gusto. No me gusta Seth. No nos vamos a llevar bien, nunca, sin embargo, tengo el máximo respeto por él. Para él, mirarme como un activo hizo que no me preocupara por lo que los demás estaban pensando”.

